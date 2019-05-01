Fenerbahçeli futbolcular otizme dikkati çekti

Otizme farkındalık amacıyla gerçekleştirilen organizasyona, Fenerbahçeli futbolcuların yanı sıra, sportif direktör Damien Comolli, otizmli bireyler, aileleri, spor ve iş dünyasından davetliler katıldı.



Fenerbahçeli oyuncular, Türkiye'nin ilk lisanslı otizmli tenisçisi Burak Erdoğan ile tenisçi ve yelkenci Aydın Yurdum ikilisiyle çiftler maçında karşılaştı.



Açıklamalarda bulunan Damien Comolli, buraya gelmesi için aldığı davetin kendisini çok memnun ettiğini belirterek, "Geçen yıl Soldado'nun buraya geldiğini ve tenis yetenekleriyle çok kuvvetli bir iz bıraktığını biliyorum. Nabil, Soldado'nun yanında ne yapacak onu görmek için sabırsızlanıyoruz. Burada birkaç dakika geçirdik ve çok duygusal anlar yaşadık. Bu çocukların sporla nasıl geliştiğini, onlar için nasıl çalışmaların yapıldığını gördük. Ben gördüklerime hayran kaldım. Muhteşem bir iş çıkarılmış." diye konuştu.



Roberto Soldado, çok dokunaklı görüntüler izlediklerini dile getirerek, "Hem Nabil hem de benim için burada olmak büyük bir keyif. Bu insanların ilgiye ihtiyacı var. Çocukların çabalarını görmek memnuniyet verici. Zor bir hastalıktan bahsediyoruz ama çabalayarak ne kadar iyi olunabildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Nabil Dirar da insanların bu hastalığı daha fazla tanıması gerektiğini vurgulayarak, "Sizlerle burada olmak bizim için büyük bir keyif. İnsanlar bizim sayemizde belki de bu hastalığı biraz daha tanıyacaktır. Soldado'yla beraber bir tenis maçına çıkacağız ve biraz olsun keyif verip onların yüzünde gülümseme oluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sporben Otizm Aileleri Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin kurucusu Bener Erkorur ise Türkiye'de 10 kişiden 8'inin otizmi bilmediğini ve insanların bu hastalığı öğrenmesi için çabaladıklarını aktardı.



Organizasyonun sonunda Comolli, Soldado ve Dirar'a, günün anısına birer plaket takdim edildi.