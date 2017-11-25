Fenerbahçeli futbolcuları hırs bastı

Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Başkan Aziz Yıldırım'ın Sivasspor maçı öncesi kalan 6 maçı kazanmaları durumunda 1.5 milyon euro prim dağıtacağını açıklaması futbolcuları hırslandırdı.

HERKES OYNAMAK İSTİYOR

Futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman’ın odasını aşındırmaya başladı.

Ancak bu defa ne bir şikayet ne de bir dert için. sadece ve sadece, “Bu maçta beni oynat hocam” demek için hocalarının yanına gittiler.

Özellikle Alper Potuk ve Mehmet Ekici bu isimlerin başında geliyor. Bu durum bir yandan Aykut Kocaman’ı mutlu ederken diğer yandan da tecrübeli hocanın ilk 11’i oluşturmada tatlı bir sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

VAN PERSİE BİLE İDMANA ÇIKTI

Prim açıklaması futbolcular üzerinde öyle bir etki oluşturdu ki, aylardır sakat olan Van Persie bile idmanlara çıkmaya başladı.