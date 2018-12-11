Fenerbahçeli futbolcuların isyanı: Tek suçlu biz miyiz

Süper Lig'de Akhisarspor'a yenilen Fenerbahçe, 15. haftayı 17. sırada tamamlayarak tarihi bir başarısızlığın altına imza attı. Ege ekibine karşı alınan ağır mağlubiyet Başkan Ali Koç'u da çok kızdırdı.

OTOBÜS CEZASI OYUNCULARI KIZDIRDI

Koç, maçın ardından soyunma odasına inerek oyunculara kızdı ve ardından ceza olarak İstanbul'a uçak yerine otobüsle döneceklerini bildirdi. Başta yabancı futbolcular olmak üzere birçok isim ilk kez karşılaştığı bu durum karşısında şok yaşadı.





DHA'nın haberine göre, "Tek suçlu biz miyiz" diyen sarı-lacivertli ekibin yabancı futbolcuları, "Bir sonraki yenilgide suçumuz ne olacak" sözleriyle isyan etti.

Menajerinden kendilerine takım bulmasını isteyen oyuncuların olduğu da ifade edildi.



