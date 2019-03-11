Fenerbahçeli futbolcuların klima isyanı

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Liderin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadele öncesi, sarı-lacivertli futbolcuların gece boyunca uyuyamadığı öğrenildi.

Ali Koç'un sahibi olduğu otelde konaklayacak olan Fenerbahçe kafilesi, başka bir şirketten gelen teklif üzerine otel değiştirdi.

KLİMA YÜZÜNDEN UYUYAMADIK

Ancak burada futbolcular gece boyunca uyuyamadı. Nedeni ise klima...

Otelin klima sisteminin arızalanması sonucu 29 dereceye kadar çıkan sıcaklık, futbolcuların uykusuz kalmalarına neden oldu.

Sabah kahvaltısında kendilerini yorgun hisseden futbolcular, otel yönetiminden şikayetçi oldu. Başakşehir mücadelesine yorgun çıkan sarı-lacivertliler, yenilgiyi büyük ölçüde uykusuzluğa bağladı.