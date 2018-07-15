Fenerbahçeli öğrenciler kombine kuyruğunda

Fenerbahçeli öğrenciler, sabah satışa sunulacak kombinler için geceden kuyruğa girdi.
SATIŞ SABAH BAŞLAYACAK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Migros Alt Tribünü'nde özel oluşturulan Öğrenci Tribünü için kombine bilet satışının yarın sabah başlayacağı belirtildi.
GECEYİ STADIN ÖNÜNDE GEÇİRECEKLER
Kombinelerin satışına yarın sabah başlayacak olmasına rağmen, öğrencilerin şimdiden Ülker Stadı'nın önünde toplanmaya başladığı ifade edildi.
Bu akşam saatlerinden itibaren stadın önüne gelerek beklemeye başlayan çok fazla sayıdaki öğrenci, kombine alabilmek için geceyi stadın önünde geçirecek.