1 Fenerbahçeli öğrenciler kombine kuyruğunda Sarı-lacivertli kulübün, futbol takımının iç saha maçları için yarın sabah sadece öğrencilere sunacağı sınırlı sayıdaki kombine alımı için Ülker Stadı'nın önünde şimdiden uzun kuyruklar oluştu.

2 Dünya Kupası'nın enleri belli oldu 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'nın kupaya uzanmasının ardından organizasyonun enleri belli oldu. Modric kupanın en iyi, Mbappe ise en iyi genç oyuncusu seçildi.

3 Fransa Dünya Kupası'nı kaldırdı 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

4 Fransızların şampiyonluk sevinci Fransa, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Kazanılan şampiyonluğun ardından Fransız futbolseverler büyük sevinç yaşadı.

5 Orhan Okulu Kırkpınar'da şampiyon oldu 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Şaban Yılmaz'ı mağlup eden Orhan Okulu şampiyon oldu.

6 Ertuğrul Dağdeviren'den muhteşem zafer 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başaltı finalinde Ertuğrul Dağdeviren, çok güzel bir hamleyle müsabakayı kazandı.

7 Fatih Terim: Yaşadıklarım beni hırslandırdı TFF'den A Milli Takım'ın başından gönderildiği için 9 milyon TL tazminat parası alan Fatih Terim, yaşadığı bu sürecin kendisini daha çok hırslandırdığını söyledi.

8 Dünya Kupası şampiyonu Fransa Fransa, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Böylece Fransızlar 98'den sonra ikinci kez Dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

9 Cocu'nun prensi Elif Elmas Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımın genç futbolcusu Elif Elmas'la özel olarak ilgileniyor.