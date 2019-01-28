Üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk etti.

Küme düşme hattında olan sarı-lacivertlilerin taraftarları kötü gidişatın son bulması için çeşitli şeyler deniyor.

Fenerbahçeli taraftar sahaya okunmuş buğday attı - VİDEO

OKUNMUŞ BUĞDAY SERPTİ DUA ETTİ

Kadıköy tribünlerinde maçı takip eden bir Fenerbahçe taraftarı, maç öncesinde sahaya okunmuş buğday serpti. Fanatik taraftar sonrasında da ellerini açıp dua etti.

RABBİM BİZİ SINIYOR

Daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'deki olumsuz tablo için "Galiba Rabbim bizi sınıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Ali Koç: Rabbim bizi sınıyor