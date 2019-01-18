Fenerbahçeli taraftar yine üzüldü

Fenerbahçeliler bir maç akşamını daha üzgün geçirdi...

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Ersun Yanal'la da iyi bir başlangıç yapamayan Kanarya'da taraftarlar, başta Comolli ve futbolcular olmak üzere birçok isme çok sert eleştirilerde bulundu.

Son yıllarda sadece şampiyon olarak tamamlanan 2013-2014 sezonunda mutlu olan futbolseverler, takımlarının bir an önce eski günlerine dönmesini bekliyor.