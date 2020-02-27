Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 80-75'lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti.
Sarı-lacivertliler, pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti.
TARAFTARLARIN TEPKİSİ DEVAM EDİYOR
Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını istedi.
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki- İZLE
Öte yandan maçın ardından Başkan Ali Koç soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti.