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Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi

Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar, kötü gidişat nedeniyle Ali Koç'u protesto etti.

| Haber Merkezi
Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi
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Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 80-75'lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti.

Sarı-lacivertliler, pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ DEVAM EDİYOR 

Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını istedi.

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki- İZLE 

Öte yandan maçın ardından Başkan Ali Koç soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti.

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