Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'un gelişini kutladı

Fenerbahçe yeni başkanını seçti.
20 yıllık Aziz Yıldırım yönetimini büyük bir farkla geride bırakarak başkan olan Ali Koç'un yeni görev taraftarları da heyecanlandırdı.
Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı - İZLE
TRİBÜNLERİN İSTEDİĞİ OLDU
Son dönemlerde alınan başarısız sonuçların ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç'un başkan olması gerektiğini tribünlerde tezahürat yaparak dile getiriyordu.
TARAFTAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da Ali Koç, 16.092 oy alarak başkan seçildi.
Bu seçimin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy'de sokaklara çıktı ve Ali Koç'un başkanlığını kutladı.