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Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'un gelişini kutladı

Sarı-lacivertli taraftarlar, Seçimli Olağan Genel Kongre'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sokaklara dökülerek yeni yönetimin gelişini kutladı.

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'un gelişini kutladı
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Fenerbahçe yeni başkanını seçti.

20 yıllık Aziz Yıldırım yönetimini büyük bir farkla geride bırakarak başkan olan Ali Koç'un yeni görev taraftarları da heyecanlandırdı.

Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı - İZLE

TRİBÜNLERİN İSTEDİĞİ OLDU

Son dönemlerde alınan başarısız sonuçların ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç'un başkan olması gerektiğini tribünlerde tezahürat yaparak dile getiriyordu.

TARAFTAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da Ali Koç, 16.092 oy alarak başkan seçildi.

Bu seçimin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy'de sokaklara çıktı ve Ali Koç'un başkanlığını kutladı.

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