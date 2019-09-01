Fenerbahçeli taraftarlar Falcao'yu karşılamaya gitti

Türkiye'de son yılların en çarpıcı transferi olan Falcao'yu İstanbul'da binlerce taraftar bekliyor.
Florya Genel Havacılık önünde toplanan Galatasaraylı taraflarların yanı sıra Fenerbahçeli futbolseverler de var.
FENERBAHÇELİ TARAFTAR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Binlerce Galatasaraylının arasında yer alan sarı-lacivert formalı bir Fenerbahçe taraftarı, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.
Falcao'yu bekleyenlere üçlü çektiren F.Bahçeli bir taraftar - İZLE
O anları videoya alan taraftarlar, eğlenceli dakikaları sosyal medyadan paylaştı.
Öte yandan Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ve Falcao ailesi İstanbul'a doğru yola çıktılar.
Instagram hesabından Falcao'nun Galatasaray formalı fotoğrafı paylaşıldı.