Fenerbahçeli taraftarlardan Caner-Gökhan pankartı

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun yoğun ısrarı üzerine Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i transfer etmek için harekete geçmişti.

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan iki futbolcunun eski takımına döneceği yönünde çıkan haberler, bazı sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

"İHANETİN AFFI OLMAZ"

İki futbolcunun Beşiktaş'a giderek Fenerbahçe'ye ihanet ettiğini düşünen futbolseverler, Şükrü Saracoğlu Stadı'nın önüne bir pankart astı.

Taraftarlar, üzerinde "İhanetin affı olmaz" yazan bu pankartla yönetime "Caner'le Gökhan'ı istemiyoruz" mesajı gönderdi.

Gelen bu tepki üzerine yönetimin nasıl bir karar alacağı merak konusu.