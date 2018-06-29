Fenerbahçeli taraftarlardan kombinelere yoğun ilgi

Fenerbahçe'nin geçen sezon oynadığı iç saha maçlarına taraftarların ilgisi oldukça azdı. Kadıköy'de beklenen atmosferi oluşturamamakla eleştirilen taraftarların Aziz Yıldırım'a cephe aldığı için maçlara gitmediği sık sık dile getiriliyordu.

ÜYELER BİLE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Yıldırım'ın yerine Ali Koç'un gelişiyle camiayı saran heyecan dalgası kombinelere de yansıdı. Fenerbahçe taraftarı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Şükrü Saraçoğlu Stadı'na akın etti.

F.Bahçeli taraftarlardan kombinelere yoğun ilgi - VİDEO

Rekor satışın yapılması beklenen 2018-2019 sezonunda kombine biletler genel satışa çıkmadan ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Kongre ve temsilci üyeler için kombinelerin 29 Haziran 2018 Cuma günü satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Üyeler, sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu ve kendilerine tribünde en iyi yeri seçme adına yarıştı.

3 TEMMUZ'DA GENEL SATIŞA ÇIKACAK

Bugün üyeler için satışa çıkan kombineler, 3 Temmuz'da genel satışa çıkacak. 3 Temmuz'daki genel satış öncesi bu kalabalık Fenerbahçe taraftarını olduğu kadar, yönetimi de mutlu etti.