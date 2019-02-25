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Fenerbahçeli taraftarların derbi coşkusu

Kadıköy'de toplanan Fenerbahçe taraftarı, büyük coşku içerisinde Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisi için yola çıktı.

Fenerbahçeli taraftarların derbi coşkusu
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi oynanacak. Mücadeleyi deplasmanda tribününden takip edecek olan sarı-lacivertli taraftarlar yola koyuldu.

Fenerbahçeli taraftarların derbi coşkusu - VİDEO

Fenerbahçe taraftarları saat 16.00'da Kadıköy Boğa heykelinde buluşarak rıhtıma doğru yürüyüşe geçti.

Sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakarak, tezahüratlar eşliğinde Kadıköy rıhtımda kendileri için ayrılan otobüslere ulaştı. Buradan otobüslere binen taraftarlar Vodafone Park'a hareket etti.

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