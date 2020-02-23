Fenerbahçeli taraftarların derbi koreografisi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Dev mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarların hazırlamış oldukları koreografi maça damgasını vurdu.
"SENİN KORKUN, SENİN GEÇMİŞİN"
Taraftarlar, oyuncular sahaya çıkınca "Raund 21. Senin korkun, senin geçmişin" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankartları tribünlerde açtı.
Sarı-lacivertlilerin, G.Saraylıların daha önce yaptığı Rocky'li koreografiye Muhammed Ali'yle cevap vermesi dikkat çekti.
(G.Saraylı taraftarların daha önce yaptığı koreografi)