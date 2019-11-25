Fenerbahçeli taraftarların kural hatası beklentisi

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İki takımın da birçok pozisyon harcadığı maçın 45+9. dakikasında, sarı-lacivertli takım penaltı atışı kazandı.

Topun başına geçen Emre Belözoğlu'nun vuruşunda, kaleci Farnolle gole izin vermedi.

İKİ AYAĞI DA ÇİZGİYE BASMIYOR

Penaltı atışının videosunu sosyal medyada paylaşan taraftarlar ise atışın tekrar edilmesi gerektiğini, ancak hakemin kural hatası yaptığını iddia etti.

Beninli kalecinin iki ayağının da atış sırasında çizgide olmadığını belirten futbolseverler, kulübün kural hatası başvurusu yapması gerektiğini belirtti.

Hatırlanacağı gibi Alanyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası TFF'ye kural hatası başvurusunda bulunan yönetime, federasyon tarafından ret cevabı verilmişti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)