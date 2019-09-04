Fenerbahçeli Yusuf Mert, Boluspor'da

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Yusuf Mert Tunç ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bu gelişmeyi resmi internet sitesinden duyurdu.
Boluspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Yusuf Mert Tunç ile bir yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Yusuf Mert Tunç kimdir?
18 Eylül 2000 doğumlu olan Yusuf Mert Tunç, forvet mevkiinde oynamaktadır. Bu sezon Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımına katılan Yusuf Mert Tunç, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe U21 takımında 27 karşılaşmada 22 gol kaydetmiştir."