Fenerbahçeliler bu akşam Kasımpaşa'yı tutacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girmiş oldu.

Alınan bu farklı yenilgi sonrası çok sinirlenen Başkan Ali Koç, futbolculara otobüsle İstanbul'a dönme cezası verdi.

KAYSERİ KAZANIRSA F.BAHÇE 17. OLACAK

Gecenin geç saatlerinde tesislere gelen futbolcular, taraftarların protestosuyla karşılaştı.

Oldukça üzgün oldukları gözlenen taraftarların çilesi bununla da bitmiyor. Bu akşam oynanacak olan Kasımpaşa-Kayserispor maçını konuk ekip kazanırsa, Fenerbahçe 1 sıra daha gerileyerek haftayı 17. sırada tamamlamış olacak.

1980-81 SEZONU GİBİ

111 yıllık tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-lacivertliler, bundan tam 38 yıl önce de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı.

Trabzonspor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 1980-1981 sezonunda 29 puan toplayan Kanarya, averajla küme kalmayı başarmıştı.