Fenerbahçeliler kombine için geceden kuyruğa girdi

Fenerbahçe'de Ali Koç'un gelişiyle taraftarları da heyecan sardı. Comolli ve Cocu adımlarıyla yeni bir yapılanmaya giren sarı-lacivertli takımda tararftar da üstüne düşeni yapıyor.

31 BİN KOMBİNE SATILDI

Geçtğimiz günlerde kombine yenilemek isteyen taraftarlar ve kulüp üyeleri için satışa çıkan kombineler bugün genel satışa sunuldu. 39 bin kartın satışa çıktığı bu sezonda şimdiden 31 bin kombine satıldı. Kalan 8 bin bilet için ise taraftarlar geceden kuyruğa girdi.

F.Bahçeliler kombine için geceden kuyruğa girdi - İZLE



FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe resmi sitesinden bir açıklama yaparak kombinelere gösterilen ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçemizin, 2018-19 futbol sezonu kombine kartlarının, yenileme ve kongre üyelerimize öncelikli satış süreçlerinin tamamlanmasının ardından, genel satış bugün (3 Temmuz 2018) başlıyor.



Bu sezon toplam 39.000 kombine kartın satışa sunulduğu süreçlerde, yenileme ve kongre üyelerimize öncelikli satış günlerinde satılan toplam kombine kart sayısı 31.000’e ulaşmış olup, şimdiden böylesine büyük bir destek ile takımımızın yanında yer alan büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımızı sunuyoruz.





2018-19 sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Migros Alt Tribünü’nde yalnızca öğrenci taraftarlarımızın yer alacağı, özel olarak oluşturulan Öğrenci Tribünü için 3.097 kişilik kontenjan belirlenmiş olup, bu tribünün kombine kartları ise 16 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren satışa çıkacaktır.



Şu ana kadar satılmış olan 31.000’e yakın kombine ile beraber, öğrenci tribünü için belirlenen 3.097 kişilik kontenjandan geri kalan 5.000’e yakın kombine ise bugün (3 Temmuz 2018) sabah 09:00 itibariyle genel satışa açılacaktır.



Genel satışta; Maraton alt, Fenerium alt, Migros üst ve Spor Toto tribünlerimizden muhtelif bloklardan kombine kart satın alınabilecektir. Maraton üst ve Fenerium üst tribün kombineleri tamamıyla tükenmiştir.





Taraftarlarımızın stadımızdaki kombine kart merkezinin yanı sıra, passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak kombine kartlarını satın alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz."

