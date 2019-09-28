Fenerbahçelileri deplasmana Ali Koç gönderdi

Galatasaray deplasmanına gitmek için Kadıköy'de toplanan Fenerbahçe taraftarlarını, Başkan Ali Koç yalnız bırakmadı.
ALİ KOÇ'TAN TARAFTARA MORAL
Erken saatlerde Kadıköy'ün çeşitli noktalarında buluşan sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerini TT Stadı'na götürecek otobüslere binmek için Şükrü Saracoğlu'nun önünde bir araya geldi.
Ali Koç taraftarı deplasmana uğurladı - İZLE
Otobüslere binen Fenerbahçelilere Ali Koç büyük bir sürpriz yaptı. Otobüslerine içine kadar girerek taraftarlarla bir süre sohbet eden Koç, sarı-lacivertli futbolseverleri Galatasaray deplasmanına uğurladı.
Fenerbahçeli taraftarlar TT Stadı'na ulaştı.