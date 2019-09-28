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Fenerbahçelileri deplasmana Ali Koç gönderdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarları Galatasaray deplasmanına uğurladı.

| Haber Merkezi
Fenerbahçelileri deplasmana Ali Koç gönderdi
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Galatasaray deplasmanına gitmek için Kadıköy'de toplanan Fenerbahçe taraftarlarını, Başkan Ali Koç yalnız bırakmadı.

ALİ KOÇ'TAN TARAFTARA MORAL

Erken saatlerde Kadıköy'ün çeşitli noktalarında buluşan sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerini TT Stadı'na götürecek otobüslere binmek için Şükrü Saracoğlu'nun önünde bir araya geldi.

Ali Koç taraftarı deplasmana uğurladı - İZLE

Otobüslere binen Fenerbahçelilere Ali Koç büyük bir sürpriz yaptı. Otobüslerine içine kadar girerek taraftarlarla bir süre sohbet eden Koç, sarı-lacivertli futbolseverleri Galatasaray deplasmanına uğurladı.

Fenerbahçeli taraftarlar TT Stadı'na ulaştı.

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