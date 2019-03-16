Fenerbahçelilerin gözü Bursaspor-G.Saray maçında

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler zor da olsa rakibini 2-1 yenerek puanını 31 yaptı ve alt sıralardan bir nebze de olsa uzaklaştı.

BURSA-G.SARAY MAÇI ÖNEM KAZANDI

Haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de gözler Bursaspor-Galatasaray mücadelesine çevrildi.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın Bursaspor'u yenmesi sarı-lacivertlilerin işine gelecek. Bursaspor kaybederse 28 puanda kalacak ve Fenerbahçe alt sıralardaki rakibiyle arasındaki 3 puanlık farkı korumuş olacak. Ancak sarı-kırmızılıların kazanması durumunda şampiyon yarışının içinde kalacak olması da Fenerbahçeli taraftarları ikilimde bırakıyor.

Bursaspor-Galatasaray mücadelesi yarın(17 Mart Pazar) oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MÜCADELESİ DE KRİTİK

Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde yer alan Göztepe de bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak. Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi durumunda Fenerbahçe düşme hattından biraz daha uzaklaşmış olacak.

Sarı-lacivertliler için bu maç da kritik bir öneme sahip.