Fenerbahçelilerin isyan ettiği penaltı kararları

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın 2 puan bıraktığı maça tekrar ettirilen penaltı kararı damga vurdu.

AYNI DURUMDA İKİ FARKLI KARAR

Karşılaşmanın 57. dakikasında Göztepe penaltı kaçırdı.

Altay'ın kurtardığı penaltı VAR'da incelendi ve atış sırasında çizgi ihlali olduğu gerekçesiyle penaltı vuruşu tekrar ettirildi.

(Altay Bayındır'ın kurtardığı ve tekrarlanan penaltı) (Görüntü beIN Sports)

Hakem doğru karar vererek penaltıyı tekrarlattı ve Göztepe bu kez hata yapmadı, golü buldu.

Ancak bu tekrar kararı akıllara geçen hafta oynanan Malatyaspor-Fenerbahçe maçını getirdi. Fenerbahçe'nin Malatya ile berabere kaldığı karşılaşmada Emre Belözoğlu penaltı atışından faydalanamadı.

Fakat sarı-lacivertli futbolcular Malatya kalecisinin çizgi ihlali yaptığını ve penaltının yeniden kullanılması gerektiği yönünde itirazda bulundu. Hakem kararını değiştirmedi ve penaltı tekrarlanmadı.

(Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı ve tekrarlanmayan penaltı) (Görüntü beIN Sports)

Fenerbahçe taraftarları farklı uygulanan bu iki karara isyan etti.