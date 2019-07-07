Fenerbahçelilerin paylaştığı Vedat Muriç fotoğrafı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında adeta transfer savaşına dönen Vedat Muriç'in küçükken sarı-lacivertli ekibi tuttuğu ifade ediliyor.

Türkiye'de transfer gündeminin 1 numaralı ismi Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç.

Transferde son durum şöyle: Fenerbahçe ile Rizespor her konuda anlaştı ancak Muriç'in Galatasaray'a gitmek istediği belirtiliyor. Muriç aynı zamanda sarı-lacivertli ekiple de görüşüyor. Sarı-lacivertliler transferde bir adım önde.

FENERBAHÇELİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Hangi takıma imza atacağı merak konusu olan Muriç'in gönlü Galatasaray'da iddialarına, Fenerbahçeli taraftarlar bir fotoğrafla cevap verdi.

Muriç'in gençlik yıllarına ait olan fotoğrafta, Kosovalı golcünün Prizren Fenerbahçeliler Derneği'nin pankartının önünde maç öncesi seromonide olduğu görülüyor.

Fenerbahçeli taraftarlar bu fotoğraf üzerinden Vedat'ın küçüklükten beri sarı-lacivertli olduğunu iddia ediyor.