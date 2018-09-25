Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı derbi son yılların en kısır maçlarından birine sahne oldu. İki takımın da vasat oynadığı mücadelenin son anlarından tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri son dönemde olaylar, kırmızı kartlar, tartışmalı pozisyonlarla hatırlanır. Ancak bu kez tam tersi bir mücadele yaşandı. Hakem Fırat Aydınus'un zorlanmadığı derbide VAR sistemine de iş düşmedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Maçın ender tartışılan pozisyonlarından biri ise son dakikalarda yaşandı. Beşiktaş ceza sahası içinde hava topuna çıkan Atiba ile Ayew'in mücadelesinde top Kanadalı futbolcunun eline çarptı. Sarı-lacivertli ekip penaltı beklerken hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi.

Fenerbahçe cephesi pozisyonda VAR'a bakılması gerektiğini ve penaltılarının verilmediğini ifade etti.