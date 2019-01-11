Fenerbahçe'nin 2019'daki ilk golü İsmail'den

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli takım Hollanda'nın köklü ekiplerinden AZ Alkmaar'la hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini İsmail, Mehmet Ekici ve Frey attı.
TİKA-TAKA SONRA ENFES GOL
2018 yılını kötü şekilde noktalayan Fenerbahçe, bu sene çıkışa geçmek için Ersun Yanal yönetiminde sıkı çalışma içerisine girdi.
Sarı-lacivertliler 2019'daki ilk golünü AZ Alkmaar ağlarına attı. iyi pres sonrası kapılan topta tiki-taka ile meşin yuvarlağı rakip sahaya götüren Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'nın vole golüyle atağı sonuçlandırdı.
İşte Fenerbahçe'nin attığı güzel gol:
İsmail Köybaşı'nın attığı gol - VİDEO
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