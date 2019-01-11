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Fenerbahçe'nin 2019'daki ilk golü İsmail'den

Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıkları için yaptığı kampta AZ Alkmaar'la karşılaştı. Sarı-lacivertli takımın ilk golü, 12 pasın ardından İsmail Köybaşı'nın volesinden geldi.

Fenerbahçe'nin 2019'daki ilk golü İsmail'den
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli takım Hollanda'nın köklü ekiplerinden AZ Alkmaar'la hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini İsmail, Mehmet Ekici ve Frey attı.

TİKA-TAKA SONRA ENFES GOL

2018 yılını kötü şekilde noktalayan Fenerbahçe, bu sene çıkışa geçmek için Ersun Yanal yönetiminde sıkı çalışma içerisine girdi.

Sarı-lacivertliler 2019'daki ilk golünü AZ Alkmaar ağlarına attı. iyi pres sonrası kapılan topta tiki-taka ile meşin yuvarlağı rakip sahaya götüren Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'nın vole golüyle atağı sonuçlandırdı.

İşte Fenerbahçe'nin attığı güzel gol:

İsmail Köybaşı'nın attığı gol - VİDEO

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