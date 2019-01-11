1 Fenerbahçe'nin 2019'daki ilk golü İsmail'den Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıkları için yaptığı kampta AZ Alkmaar'la karşılaştı. Sarı-lacivertli takımın ilk golü, 12 pasın ardından İsmail Köybaşı'nın volesinden geldi.

2 Volkan Demirel formasına kavuştu Fenerbahçe'de kısa süre önce affedilen Volkan Demirel, 139 gün sonra formasına kavuştu. Teknik direktör Ersun Yanal, deneyimli kaleciyi AZ Alkmaar maçında ilk 11 başlattı.

3 Avrupa'da yılın 11'i belli oldu Bu sene 18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. Kadroda Real Madrid'den 4 futbolcu yer aldı.

4 Şenol Güneş transfer durumunu değerlendirdi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, takımdaki geleceği merak konusu olan ve transfer edilebilecek futbolcular hakkında açıklamalar yaptı.

5 Benzia namaz sonrası kandurayı çıkardı Fenerbahçeli futbolcu Benzia'nın geçtiğimiz hafta cuma namazında giydiği kıyafete CHP üyesi İbrahim Sözen tepki göstermişti. Cezayirli futbolcu bu hafta cami çıkışı kandurayı çıkardı.

6 Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a kefilim Şenol Güneş, bazı taraftarların transferine karşı çıktığı Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Hataları olmuştur, hepimizin oldu ancak kalbi temiz bir çocuktur" dedi.

7 Feghouli: Slimani değil Fenerbahçe kötü Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, henüz beklentileri karşılamayan vatandaşı Slimani hakkında konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'nin daha yenilikçi bir futbol oynaması lazım" dedi.

8 Tolgay: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Antalya kampına götürülmeyen Tolgay Arslan, kulüple bağlarını kopardı. 28 yaşındaki futbolcunun F.Bahçe'yle prensipte anlaştığı öğrenildi.

9 Çotanak Stadı'nda sona gelindi Giresun'da yapılan 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın büyük bir bölümü tamamlandı. Stadın önümüzdeki sezona yetiştirileceği öğrenildi.