Fenerbahçe'nin 6 maçlık fikstürü

KRALSPOR

Bu sezon alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe, son olarak Konyaspor'la berabere kaldı ve 22. hafta sonunda ligde 15. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli camiada küme düşme ihtimali akıllardan geçmese de, zorlu bir fikstür var.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR VE G.SARAY'LA OYNAYACAK

Fenerbahçe'nin 6 maçlık serisi önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisiyle başlayacak. Vodafone Park'taki dev mücadelenin ardından sarı-lacivertliler Kadıköy'de Rizespor'u ağırlayacak. Karadeniz ekibi ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 13 puan toplayarak Fenerbahçe'nin üstüne çıktı ve ligin en formda takımlarından biri.

Ersun Yanal'ın öğrencileri Rizespor sonrası lider Başakşehir'e konuk olacak. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş ve Galatasaray'la yarışan İstanbul ekibi, Fenerbahçe karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Kadıköy'de oynanacak Sivasspor karşılaşması sonrası ise Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'yle deplasmanda oynayacak. Ankaragücü ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenmişti.

6 maçlık zorlu serinin son maçı ise ezeli rakip Galatasaray'la olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı takım, zirve yarışında Kadıköy'e 3 puan için gelecek.