Fenerbahçe'nin 9 kişi Konyaspor'a isabetli şutu yok

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, ligin 26'ncı haftasında Konyaspor'a konuk oldu.

Mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında ilk yarıda şut çekemedi.

FENERBAHÇE'DEN KORKUTAN İSTATİSTİK

2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Konyaspor mücadelesinin ilk yarısını şut çekemeden bitiren Fenerbahçe, maçı ise isabetli şut çekemeden tamamladı.

Fenerbahçe, 67'nci dakikada 10 kişi, 77'nci dakikada ise 9 kişi kalan rakibi karşısında 10 kez kaleyi yoklasa da mücadeleyi isabetli şut çekemeden tamamladı.

KONYASPOR'A İLK KEZ GOL ATAMADI

Öte yandan Konyaspor, Süper Lig tarihinde 38 kez karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile oynadığı bir mücadelede ilk kez kalesini gole kapattı.