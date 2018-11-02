Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı planı

Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmişti.

Başarısız sonuçlar alınmaması durumunda sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Koeman'la yola devam edecek olan sarı-lacivertli yönetimin asıl planı Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek.

COMOLLİ BLANC'LA GÖRÜŞTÜ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milliyet gazetesi muhabiri Senad Ok, "Abdullah Avcı ismini duydum. Mehmet Demirkol da söyledi. Teyide muhtaç olduğunu düşünüyorum. Blanc'la Comolli'nin yüz yüze görüştüğünü biliyorum. Birkaç araştırma yaptım. Aldığım bilgi; bu seneyi bir şekilde geçirebilmek, sonuç alınamıyorsa gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek. Önümüzdeki seneyi Abdullah Avcı'yı getirebilmek. Abdullah Avcı ile ilgili gelecek sezon bir plan olduğunu biliyorum. Gelirse Abdullah Avcı ekibiyle gelir. Böyle bir hayal var. Blanc PSG'den 5 milyon euro alıyordu. Şu anki tabloda bir kriz var." şeklinde konuştu.