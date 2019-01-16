Fenerbahçe'nin Ada'dan transfer edeceği 2 futbolcu

Galatasaray'la Serdar Aziz, Beşiktaş'la ise Tolgay Arslan konusunda anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, bu iki oyuncunun alternatifleri için çalışmalara başladı.

SERDAR VE TOLGAY OLMADI

Transferin durgun takımlarından Fenerbahçe'de taraftar transfer bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz nedeniyle gecikirken yeni kararlar alındı.

HaberTürk'ün haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncularını Fenerbahçe'ye göndermek istememesi nedeniyle 2 oyuncuyu geri plana atma kararı aldı. Fenerbahçe bu iki ismin alternatifini belirledi. Fransız Sportif Direktör Comolli, 2 futbolcu için İngiltere seferine

FER VE ÇAĞLAR GÜNDEMDE

Orta sahaya Swansea City'nin Hollandalı futbolcusu Leroy Fer'i transfer etmek için girişimler başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu, Championship'te oynayan takımından ayrılıp Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Hollanda'da Feyenoord ve Twente formaları giydikten sonra 2013'te Norwich'e transfer olan Fer, QPR ve Swansea'de oynadı.

Serdar Aziz'den umudunu kesen Fenerbahçe, gözünü bir diğer milli stoper Çağlar Söyüncü'ye dikti. Fenerbahçe, Leicester City'de şans bulamayan 22 yaşındaki stoperi ikna etmeye çalışacak. Sarı-lacivertlilerin planı Çağlar'ı 6 aylığına kiralamak.