Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i

1 Aziz Yıldırım beraat etti Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 'çete kurmak' suçundan beraat etti. Yıldırım'ın şike davası ise bir kez daha Yargıtay'a taşındı.

2 Beşiktaş, Lucescu'yla el sıkıştı Beşiktaş yönetiminin, üst akıl olarak görevlendirmek istediği Mircea Lucescu ile anlaştığı öğrenildi. Rumen futbol adamı, birçok konuda danışmanlık yapacak.

3 Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi yenerek liderliğini sürdürdü Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek liderliğini devam ettirdi.

4 Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris mağlup etti THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris'i mağlup ederek 9'u üst üste olmak üzere 21. galibiyetini aldı.

5 Amedsporlu Mansur Çalar'a 7 maç ceza Hekimoğlu Trabzonspor karşılaşmasında rakibine tırnaklarıyla saldıran Mansur Çalar 7 maç ceza aldı.

6 Tarık: Benden çok farklı performanslar beklendi Galatasaray'ın eski futbolcusu Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı takımda kendisine fazla tahammül edilmediğini söyledi.

7 Boateng: Beşiktaş'ın içine girince şaşırdım Boateng, Beşiktaş'ın büyük bir takım olduğunu gelmeden önce de bildiğini, ancak kulübün içine girdiğinde gördüğü profesyonellik karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

8 Veli Kavlak kayıplara karıştı Yanlış ameliyat kurbanı olan Veli Kavlak, yıllardır bir türlü sahalara dönemedi. 31 yaşındaki oyuncunun, futbolu bırakma noktasına geldiği öğrenildi.

9 Fatih Terim, babasını mezarı başında andı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında gözyaşlarını tutamadı.