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Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçında sahaya sürdüğü 11'i bu hafta da bozmayı düşünmüyor.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i
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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

CİSSE VE FERNANDES'E DİKKAT

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 yenerek kalitesini ortaya koyan Alanya'nın tehlikeli bir takım olduğunu belirten Ersun Yanal, öğrencilerinden Cisse ve Fernandes'e karşı dikkatli olmalarını istedi.

11'İ BOZMAYACAK

Trabzonspor maçında ortaya konulan futboldan memnun kalan Yanal'ın 11'i bozmayı düşünmediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Jailson, Isla, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Tolga, Kruse, Vedat Muriç

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