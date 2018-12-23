Fenerbahçe'nin Antalya maçı taktiği

Fenerbahçe'de her yeni gelen teknik direktör farklı bir oyun formatı deniyor. Sezon başında görevde olan Cocu, ilk olarak 3-5-2'yle başlamış sonrasında, 4-3-3, 4-2-3-1 ve 4-4-2'yi denemişti. Koeman ise ağırlıklı olarak 4-4-2'yi tercih etmişti.

SİSTEM 4-1-4-1 OLACAK

İlk imtihanı olan Erzurumspor karşılaşmasında takımı 4-2-3-1 formatında sahaya süren Ersun Yanal ise Giresun deplasmanında 3-5-2'yi denemişti. Takım bu maçta sezonun en farklı galibiyetini almış olsa da tecrübeli teknik adam Antalya karşısında oyuncularını 4-1-4-1 dizilişinde sahaya sürmeye hazırlanıyor. Mevcut oyunculardan en yüksek verimi alabilmek için bireysel olarak mevki değişiklikleri deneyen Yanal, takımın da bu formatta en etkili performansı sergileyeceğini düşünüyor.

İLERİ UÇTA SOLDADO

Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle çok alternatifi olmayan Ersun Yanal, Isla-Skrtel, Neustadter ve Hasan Ali'den oluşturacağı savunma bloğunun önünde Mehmet Topal'ı tek ön libero olarak görevlendirecek. En uçtaki Soldado'nun arkasında ise Ayew, Benzia, Mehmet Ekici ve Valbuena görev alacak. Yanal'ın bu tercihinde Elif'in ağrılarının devam etmesi, Jailson'un cezalı olması da etkili.

Ancak tecrübeli teknik adam maç esnasında oyuncuların performansına göre kurguyu değiştirebilir. Zira Benzia şu ana kadar ne savunmada ne de hücumda beklentileri karşılayabilmiş değil. Ayrıca Mehmet Topal da ön liberoda tek başına görev aldığı maçlarda hem zorlanmış hem de takım istenilen sonuçları alamamıştı.