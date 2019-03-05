Fenerbahçe'nin Avrupa hesabı

Süper Lig'de bu sezon takımlar birbirlerine puan olarak çok yakınlar.

Küme düşme hattıyla 5. sırada bulunan Konyaspor arasında 9 puanlık bir fark var. Son haftalarda çıkışa geçen sarı-lacivertliler ise Avrupa Ligi'nden 7 puan uzakta. Yanal'ın hesapları zor da olsa ilk 5'te yer alıp Avrupa'ya gitmek.

KONYASPOR'U GEÇMENİN PLANLARINI YAPIYOR

Konyaspor'un ligde 35 puanı bulunuyor. Fenerbahçe, aradaki 7 puanlık farkı kapatarak beşinci sıraya yerleşmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Konya'ya karşı ikili averajda da üstünlük sağlamış durumda.

Fenerbahçe'nin beşinci olması Avrupa için yeterli olmayacak. Bu durumda Galatasaray'ın da Türkiye Kupası'nı kazanması gerekecek. Fenerbahçe beşinci olur, Galatasaray da Türkiye Kupası'nı kazanırsa sarı-lacivertlilere Avrupa yolu açılacak.