Fenerbahçe'nin Başakşehir'den istediği 3 futbolcu

Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, gelecek yılın planlarını yapmaya şimdiden başladı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamaycak olan sarı-lacivertlilerde tek hedef lig şampiyonluğu. Yaz transfer döneminde birçok mevkide kadrosuna yeni isimler katmayı planlayan Fenerbahçe'nin gözü Başakşehir'de.

3 FUTBOLCU İÇİN TEKLİF YAPILACAK

Savunma, orta saha ve kanat bölgesine Başakşehir'den takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündeminde Mahmet Tekdemir, Epureanu ve Visca yer alıyor.

Başakşehir'in şampiyonluk yarışında yer almasından dolayı görüşmeleri sezon sonuna bırakan Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın onayladığı 3 futbolcu için resmi teklif yapacak.

Comolli'nin yürüteceği görüşmelerde sarı-lacivertli ekibin 3 futbolcuyu kapsayan bir teklif yapacağı aktarıldı.

Epureanu ve Visca'nın Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratları var. Mahmut'un sözleşmesi ise 2021 yılında sona erecek.