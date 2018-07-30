Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i netleşti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yaklaşan Benfica maçında sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi.
TARAFTAR HÜCUM FUTBOLU İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon defansif futboldan sıkılan Fenerbahçeli taraftarlar bu yıl hücum futbolu görmek istiyor. Taraftarın bu isteğini karşılamak isteyen sarı-lacivertli takımın bunu kanıtlayacağı ilk maç Benfica mücadelesi olacak.
Cocu, Bugün yapılan idmanda as takıma aldığı futbolcuların ilk Benfica maçında sahada olması bekleniyor.
GERİDE TECRÜBELİLER OLACAK
Bu kritik mücadelede sürpriz yaşamak istemeyen Cocu, kaleyi takımın en tecrübeli ismi Volkan Demirel'e verecek.
Savunma dörtlüsünün sağında Isla'yı, ortada Neustadter ve Skrtel'i solda ise Hasan Ali Kaldırım'ı düşünüyor.
İLERİDE HÜCUMCULAR OYNAYACAK
Hollandalı çalıştırıcı orta saha ve en ileri ucu hücumcu futbolculara verecek.
Cocu'nun ileride düşündüğü isimler Mehmet Topal, Eljif Elmas, Giuliano, Alper, Valbuena ve yeni transfer Andre Ayew.
Fenerbahçe'nin Benfica maçında sahada olması beklenen ilk 11 şu şekilde:
Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk, Valbuena, Giuliano, Andre Ayew