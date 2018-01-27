Fenerbahçe'nin borç-alacak farkı açıklandı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında denetleme kurulunun raporunu Doğan Yeşin okudu.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin borç alacak farkının 277 milyon 988 bin 720 lira olduğu ifade edildi. Derneğin mevcut ve alacaklar toplamının 33 milyon 826 bin 762 lira olduğunu aktaran Yeşin, borçlar toplamının 311 milyon 815 bin 482 lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, 2017 yılı faaliyet raporunu okudu. Mosturoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi, tesisleşme ve spor branşlarındaki faaliyetlerle ilgili üyelere bilgi verdi.