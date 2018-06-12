Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

Başkanlık seçiminden önce araştırma yapan sarı-lacivertli kulübün yeni yönetimi, borcun beklenenden çok daha fazla olduğunu öğrendi.

BORÇ 3 MİLYAR TL

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, yöneticiler 1 haftadan bu yana geceli gündüzlü çalışırken, karşılarına çıkan tabloyu, "Beklediğimiz rakamların çok üzerinde, neredeyse tam 2 katı bir borçla karşılaştık. Tahminlerimizin katbekat üzerine çıkılmış. İşin içinden çıkmak bizi oldukça zorlayacak. Çekilen kredilerden dolayı tüm gelirlere temlik konulmuş.





Sponsor firmalardan gelen gelirler de ortada. Öncelikli olarak bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Taraftarımızın bizden teknik direktör ve transfer beklentisi var haklı olarak. Ancak maddi krizi atlatmadan geleceğe güvenle bakmamız mümkün değil. Kimseye hayal satmaya gelmedik. Bundan böyle bu kulüpte her şey bir düzen içerisinde olmalı" sözleriyle özetlediler.

Fenerbahçe kulislerinde konuşulanlara göre sarı-lacivertlilerin borcu 550 milyon euro civarında. Euro kuruyla hesaplandığında ise 3 milyar liraya yakın bir borç ortaya çıkıyor.