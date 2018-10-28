Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe'nin Cocu'ya ödeyeceği tazminat

Fenerbahçe Yönetimi, Ankaragücü maçında alınan mağlubiyetin ardından takımın başından gönderdiği Phillip Cocu'ya 1.9 milyon euro tazminat ödeyecek.

Fenerbahçe'nin Cocu'ya ödeyeceği tazminat
Yorum Yap

Fenerbahçe'de 2018-19 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Phillip Cocu'nun görevine son verildi.

1 YILLIK MAAŞI 1.9 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı lacivertliler, PSV'nin eski çalıştırıcısı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada Cocu ile ylların ayrılması durumunda sadece bir yıllık tazminat ödeneceğini açıklamıştı.

Cocu, Fenerbahçe'den yıllık 1.9 milyon euro kazanıyor. Yani sarı lacivertliler, Cocu'ya 1.9 milyon euro ödeyecek.

4. HOCAYA DA MAAŞ VERİLECEK

Fenerbahçe yönetimi, Hollanda çalıştırıcının takımdan gönderilmesinin ardından Aykut Kocaman, Pereira ve Cocu’nun yanı sıra, yeni gelecek hocaya da maaş ödeyecek. Böylece 1 sene içerisinde 4 ayrı teknik direktöre maaş ödenmiş olacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM