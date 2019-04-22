Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe'nin deplasman karnesi

Fenerbahçe, bu sezon ligde İstanbul dışında sadece Konya'da kazandı. Dün Alanyaspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 7 aydır dış sahadan galibiyet çıkaramıyor.

Fenerbahçe'nin deplasman karnesi
Yorum Yap

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a 1-0 yenildi ve 33. puanda kaldı.

15 DEPLASMANDA 1 GALİBİYET

Ligde 14. sırada yer alarak düşme potasının 5 puan üzerinde bulunan sarı-lacivertliler, sezonun bitimine 5 hafta kala başarılması zor bir istatistiğin altına da imza attı.

Bu sezon 15 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe sadece Konyaspor'u yenebildi. 16 Eylül'de Konya'dan alınana 3 puan sarı-lacivertlilerin ligde kazandığı son deplasman maçı olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe bu 15 deplasman maçında 8 yenilgi 6 beraberlik aldı.

Öte yandan Ersun Yanal'ın ise çıktığı 7 deplasman karşılaşmasında galibiyeti bulunmuyor.

İSTANBUL VE KONYA'DA KAZANDI

Fenerbahçe'nin bu sezon maç kazandığı iki şehir var. Biri ev sahibi olduğu İstanbul diğeri ise Konya.

Sarı-lacivertliler kalan 5 haftada ise 2 deplasman maçına daha çıkacak. Bunlardan biri İstanbul'da Kasımpaşa, diğeri ise Erzurum'da Erzurumspor'la.

(Fenerbahçe'nin bu sezon maç kazandığı şehirler kırmızı ile gösterilmiştir.)

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM