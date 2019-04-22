Fenerbahçe'nin deplasman karnesi

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a 1-0 yenildi ve 33. puanda kaldı.

15 DEPLASMANDA 1 GALİBİYET

Ligde 14. sırada yer alarak düşme potasının 5 puan üzerinde bulunan sarı-lacivertliler, sezonun bitimine 5 hafta kala başarılması zor bir istatistiğin altına da imza attı.

Bu sezon 15 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe sadece Konyaspor'u yenebildi. 16 Eylül'de Konya'dan alınana 3 puan sarı-lacivertlilerin ligde kazandığı son deplasman maçı olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe bu 15 deplasman maçında 8 yenilgi 6 beraberlik aldı.

Öte yandan Ersun Yanal'ın ise çıktığı 7 deplasman karşılaşmasında galibiyeti bulunmuyor.

İSTANBUL VE KONYA'DA KAZANDI

Fenerbahçe'nin bu sezon maç kazandığı iki şehir var. Biri ev sahibi olduğu İstanbul diğeri ise Konya.

Sarı-lacivertliler kalan 5 haftada ise 2 deplasman maçına daha çıkacak. Bunlardan biri İstanbul'da Kasımpaşa, diğeri ise Erzurum'da Erzurumspor'la.

(Fenerbahçe'nin bu sezon maç kazandığı şehirler kırmızı ile gösterilmiştir.)