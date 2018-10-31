Fenerbahçe'nin derbi 11'i şekilleniyor

Sarı-lacivertli ekipte zorlu Galatasaray derbisi öncesi Cocu'nun görevine son verildi. Hollandalı hocanın yerine Fenerbahçe'yi derbiye Koeman hazırlıyor.

F.BAHÇE SAHAYA 4-2-3-1 DİZİLİŞİYLE ÇIKACAK

10 haftada toplanan 9 puanın ardından Cocu'yu kovan Fenerbahçe'de yönetim henüz bir teknik adamla anlaşamadı. Hollandalı teknik adamı gönderen sarı-lacivertliler yardımcılarını ise takımda tuttu. Koç ve ekibi derbi için takımı Erwin Koeman'a emanet etti.

Derbi hazırlıklarına başlayan ve takımı iyi tanıyan Koeman, Galatasaray maçında TT Stadı'na Fenerbahçe'nin başında çıkacak. Zorlu derbinin taktiğini yavaş yavaş kafasında oturtan Hollandalı yardımcı antrenör, ilk 11'i de oluşturdu.

SLİMANİ'NİN YERİNE SOLDADO

Sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmayı planlayan Koeman, kırmızı kart cezalısı olan Slimani'nin yerine ileri uçta Soldado'yu oynatacak. Deneyimli antrenör, orta sahada Cocu'nun yaptığı gibi Jailson-Reyes ikilisine şans verecek. Sarı-lacivertli ekibin 11'inde çok fazla değişiklik olmayacak.

Koeman'ın derbide sahaya süreceği muhtemel 11 şöyle; Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Ayew, Benzia, Elif Elmas, Soldado.