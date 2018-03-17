Fenerbahçe'nin derbi koreografisi

Dev derbiye saatler kala heyecan artarken, Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların tribünlerde yapacağı koreografi de ortaya çıktı.
ASLAN TERBİYECİSİ KOREOGRAFİSİ
Dün sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla koreografinin detayları belli oldu. Tribünde bugün bir aslanı kamçılayarak terbiye eden Fenerbahçeli bir futbolcu figürü yer alacak.
Bu arada bugünkü maçta Ülker Stadı'nın tamamen dolmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tribünlerde koreografinin yanı sıra farklı şovların da yapılacağı kaydedildi. Ülker Stadı'nda bugün tam anlamıyla bir şölen yaşanması bekleniyor.
Galatasaray taraftarları da ligin ilk yarısında oynanan derbi maçta Rockyli koreografi yapmıştı.