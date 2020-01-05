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Fenerbahçe'nin devre arası kamp kadrosu

Fenerbahçe'nin devre arasındaki kamp kadrosunda eksikler bulunurken kadroya 6 tane de genç oyuncu dahil edildi.

| Özel Haber
Fenerbahçe'nin devre arası kamp kadrosu
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Fenerbahçe'nin devre arası kamp kadrosu belli oldu.

Kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc ve Victor Moses yer almadı.

Emre Belözoğlu ise hasta olması, Luiz Gustavo, Isla ve Jailson ise Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna Pazartesi günü katılacak.

6 GENÇ OYUNCU DAHİL EDİLDİ

Ayrıca kamp kadrosuna, Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen olmak üzere 6 genç oyuncu dahil edildi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır

Harun Tekin

Erten Ersu

Oytun Özdoğan

Abdullah Yiğiter

Ertuğrul Çetin

Mauricio Isla

Murat Sağlam

Serdar Aziz

Zanka

Adil Rami

Jailson

Okan Turp

Gürkan Başkan

Nabil Dirar

Emir Miray Köksal

Emre Belözoğlu

Gustavo

Tolga Ciğerci

Tolgay Arslan

Ozan Tufan

Mehmet Ekici

Emre Nasuh

Max Kruse

Ömer Faruk Beyaz

Deniz Türüç

Alper Potuk

Ferdi Kadıoğlu

Garry Rodrigues

Muhammed Gümüşkaya

Vedat Muriqi

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