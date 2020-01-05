Fenerbahçe'nin devre arası kamp kadrosu belli oldu.
Kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc ve Victor Moses yer almadı.
Emre Belözoğlu ise hasta olması, Luiz Gustavo, Isla ve Jailson ise Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna Pazartesi günü katılacak.
6 GENÇ OYUNCU DAHİL EDİLDİ
Ayrıca kamp kadrosuna, Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen olmak üzere 6 genç oyuncu dahil edildi.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:
Altay Bayındır
Harun Tekin
Erten Ersu
Oytun Özdoğan
Abdullah Yiğiter
Ertuğrul Çetin
Mauricio Isla
Murat Sağlam
Serdar Aziz
Zanka
Adil Rami
Jailson
Okan Turp
Gürkan Başkan
Nabil Dirar
Emir Miray Köksal
Emre Belözoğlu
Gustavo
Tolga Ciğerci
Tolgay Arslan
Ozan Tufan
Mehmet Ekici
Emre Nasuh
Max Kruse
Ömer Faruk Beyaz
Deniz Türüç
Alper Potuk
Ferdi Kadıoğlu
Garry Rodrigues
Muhammed Gümüşkaya
Vedat Muriqi