Fenerbahçe'nin devre arası kamp kadrosu

Fenerbahçe, Alper Potuk'u göndermek için yoğun mesai harcıyor. Ancak deneyimli futbolcu takımda kalma konusunda ısrarcı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı Ersun Yanal, ilk yarıda sergilenen kötü performansın başlıca sebebinin sakatlık olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Cenk Tosun'u Aston Villa, Crystal Palace ve Newcastle United'ın istediği ifade ediliyor.

1 Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı Trabzonspor'da yaşanan krizin perde arkasında, Ünal Karaman'ın Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun eleştirilerine verdiği cevap yatıyor.

2 Taraftarlar Ünal Karaman'ın aracının önünü kesti Trabzonspor taraftarı, kulüp tesislerinden ayrılan Ünal Karaman'ın aracının önünü keserek helalik istedi.

3 Arda Turan'ın formaları basılıyor Fatih Terim'in sözleri sonrası Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, sarı-kırmızılı takımda yine 66 numaralı formayı giyecek.

4 Trabzonspor, Ünal Karaman'ı resmen gönderdi Trabzonspor, Ünal Karaman'la yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Karaman'ın 2 milyon 250 bin TL olan ileriye dönük maaşının da yatırıldığı açıklandı.

5 Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu, devre arası transfer dönemi öncesinde takımların yenİ harcama limitlerini açıkladı. En fazla bütçe son şampiyon Galatasaray'ın.

6 Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı Burak Yılmaz ile İstem Atilla çifti, çocuklarına ve ilişkilerine bir şans daha vermek için barışma kararı aldı.

7 Fenerbahçe'de FFP alarmı Fenerbahçe yönetimi, 21 milyon euroluk açığı kapatmak için bazı futbolcuları satma kararı aldı.

8 Ahmet Ağaoğlu: Eren Bülbül'ün annesi için mermiye koşarım Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile neden yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan, "Eren Bülbül'ün annesi ve ağabeyinden destek mesajı aldım, o bana yetti" dedi.

9 Trabzonspor, şimdilik Hüseyin Cimşir'e emanet Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, ikinci yarı öncesi çalışmalara Hüseyin Cimşir ile başlama kararı aldı.