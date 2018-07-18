Fenerbahçe'nin dördüncü genç transferi

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından yıldız oyuncuların transfer edileceğini düşünenler şimdilik hayal kırıklığına uğramış durumda.

Takımın başına Cocu'yu getiren, sportif direktör olarak da Comolli'yle anlaşan sarı-lacivertli yönetim beklentilerin tam tersi yönde bir transfer politikası izliyor.

GENÇ OYUNCULAR TRANSFER EDİLİYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 7 Ağustos'da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak. 2 Ağustos'a kadar UEFA'ya kadroyu bildirmek zorunda olan sarı-lacivertliler henüz direkt ilk 11'de oynayacak bir oyuncuyu transfer etmedi.

Volkan Demirel'le yeniden anlaşarak kaleci transferini rafa kaldıran Fenerbahçe'de, Fernandao'nun satılması, Soldado'nun ise sakatlanmasından sonra bir golcü alınması olmazsa olmaz durumda. Bunun yanında bir de stoper transferi gündemde.

Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadar uyguladığı transfer politikası genç oyuncuları alarak parlatma üzerine kurulu.

Son olarak Doğukan İnci'nin transferi için Karşıyaka ile anlaşmak üzere olan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Altınordu'dan 21 yaşındaki Barış Alıcı ve 18 yaşındaki Berke Özer'i, NEC Nijmegen'den 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu aldı.

18 yaşındaki forvet Doğukan İnci, Fenerbahçe'nin bu sezonki dördüncü genç transferi olacak.