Fenerbahçe'nin Emre Akbaba planı

Fenerbahçe ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'ın da ısrarcı olduğu Emre Akbaba transferinde düğmeye bastı.

Alanyaspor ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek milli futbolcuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Fenerbahçe'nin tüm şartları zorladığı belirtildi.

OZAN'I VERELİM

Sarı-lacivertlilerin Emre transferinde bonservis bedelinin yanı sıra Ozan Tufan, Isla ile kaleci Kameni'den birini de takas olarak önerdiği belirtildi.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 32 Süper Lig maçına çıkan Emre Akbaba, bu karşılaşmalarda 14 gol attı, 8 de asist yaptı.