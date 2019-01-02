Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi

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İspanya'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor'a sarı-lacivertli ekibin teklif yaptığı ifade edildi.

KİRALAMA YA DA TAKAS

Genç yaşına rağmen büyük yeteneğiyle Avrupa'da birçok takımın dikkatini çeken ve Dortmund'a transfer olan Emre Mor'un düşüşü sürüyor. Alman ekibinde tutunamayan ve Celta Vigo'ya satılan orta saha oyuncusu, İspanya'da da istenmeyen adam durumunda.

İspanya'nın Marca gazetesi birçok kez kadro dışı kalan Emre'ye Fenerbahçe talip olduğu yazdı. Disiplin sorunları yaşayan genç futbolcu için sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonuyla birlikte 6 aylık kiralama ya da takas seçeneği sundu. Celta Vigo'nun takas teklifini kabul etmesi durumunda ise verilecek oyuncu Ozan Tufan olacak.

Haberin detaylarında Celta Vigo'nun Emre Mor'dan kurtulmak istediği aktarıldı.