Fenerbahçe'nin Emre'ye yaptığı teklifin detayları

Fenerbahçe, Başakşehir'in 38 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu'nu yeniden transfer etmeye hazırlanıyor. Deneyimli futbolcu da profesyonel kariyerinin son senesinde sarı-lacivertli formayı giymek istiyor.

KOÇ'LA BELÖZOĞLU GÖRÜŞTÜ

Başkan Ali Koç'la Emre Belözoğlu arasında ilk görüşme gerçekleşti. Koç, yıldız futbolcuya 3 yıllık bir plan sundu.

Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'de jubile yapıp, daha sonra sarı-lacivertli takıma idareci olarak hizmet etmesi yönünde bir teklif yapan Ali Koç, "Senin gibi bir kaptana ihtiyacımız var. Takım olgusunu oluşturamadık, sen gelirsen bu olgu oluşur. Takıma dön 1 yıl daha futbol oyna, kaptanımız ol" dedi.

Başkan'ın bu sözlerine, "Söz konusu Fenerbahçe'yse her türlü göreve hazırım" diyerek cevap veren Emre, teklifi kabul etti. Milli futbolcu, 1 yıl oynayıp jübile yaptıktan sonra, takımın idari kadrosunda yer almaya da sıcak bakıyor.