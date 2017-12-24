Fenerbahçe'nin evinde bileği bükülmüyor

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde üst üste 45. maçını da galip bitirdi. Fenerbahçe Doğuş, seyircisi önünde ligde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde 10. galibiyetini elde etti ve averajla liderliğe yükseldi. Muratbey Uşak ise 11. kez mağlup oldu ve son sırada kaldı.

F.BAHÇE 89-72 KAZANDI

İkinci çeyreğe 12-0'lık seri ile başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı 15'e kadar çıkardı: 38-23. Savunmaların sertleştirdiği kalan bölümde Vesely, Sloukas ve Thompson ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 46-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Miller ve Miles ile sayılar bulan konuk ekibe, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, 26. dakikayı 13 sayı (53-40) farkla geçti.

Vesely, Sinan Güler ve Sloukas'ın sayılarıyla ev sahibi ekip, final periyotuna 64-53 üstün girdi. Son çeyrekte Şafak Edge'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle farkı tek hanelere indirdi: 72-63.

Son bölümde Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu ve Nunnally ile sayılar bulan ve farkı açan Fenerbahçe Doğuş, Muratbey Uşak'ı 89-72 mağlup etti.