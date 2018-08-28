Fenerbahçe'nin Fabian'dan vazgeçme nedenleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusu Marco Fabian'ı İstanbul'a getirmişti. Sağlık kontrolünün ardından imza atması beklenen Fabian'ın transferi beklenmedik bir şekilde iptal oldu.

BEŞİKTAŞ VE BURSASPOR'A ÖNERİLDİ

Meksikalı orta saha oyuncusunun daha önce Beşiktaş ve Bursaspor'a önerildiği, Bursaspor'la görüşmek için Türkiye'ye geldiği ifade edildi. Üstelik menajerler aracılığıyla yürütülen bu transferde Fenerbahçe'den istenen paradan çok daha az uyguna Bursaspor'la imza aşamasına geldiği kaydedildi.

Bu gelişmelerin yanında bel fıtığı olduğu için sağlık kontrollerinden geçemeyen Fabian'dan vazgeçildi. Öte yandan Comolli ile Cocu'nun son yaptığı toplantıda Fabian yerine daha iyi bir orta saha alınması gerektiği görüşünde birleşmesi de transferin iptal edilme sebeplerinden biri oldu.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden Fabian transferiyle ilgli yaptığı açıklama:

"Marco Fabian’ın transferiyle ilgili kulübüyle görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul’a getirilmesi ile devam etmiştir. Transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu VİDEO