Fenerbahçe'nin Gökhan ısrarı sürüyor

Dönemin başkanı Aziz Yıldırım'la ters düştüğü için Fenerbahçe'den ayrılarak sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, yeniden eski takımına dönebilir...

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sağ bekin, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe yönetimiyle görüştüğü ve anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

F.BAHÇELİ GÖKHAN OLARAK BIRAKMAK İSTİYOR

Ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmeyen, Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmeyen, sosyal medya hesabından sarı-lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmayan 35 yaşındaki futbolcunun, 2 yıl daha oynadıktan sonra ‘Fenerbahçeli Gökhan’ olarak futbolu bırakmak istediği belirtildi.

YÖNETİM TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÖLÇÜYOR

Bu transferin gerçekleşmesi ise taraftarlara bağlı.

Yönetimin, taraftarların tepkisini ölçmek için medyaya haber sızdırdığı düşünülürken, futbolseverlerin bu konuda ikiye bölündüğü görüldü.

Bazı taraftarlar tecrübeli sağ bekin para için Beşiktaş'a gittiğini söylese de bir grup taraftar, bu konuda eski Başkan Aziz Yıldırım'ı suçluyor.

İlerleyen günlerde, bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.