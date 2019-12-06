Fenerbahçe'nin golünde ofsayt tartışmaları

Süper Lig'in 14. haftası Kadıköy'de açıldı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni ağırladığı mücadelede, sarı-lacivertli ekip 9. dakikada yediği gole 20. dakikada Muriç'le cevap verdi. Pozisyonda ise ofsayt tartışmaları yaşandı.

DEVAM KARARI DOĞRU

Savunmanın arkasına sarkan Isla, top arkadaşının ayağından çıktığı anda ofsayttaydı fakat meşin yuvarlak Gençlerbirliği oyuncusundan sekip Şilili oyuncunun önüne düşünce kural gereği ofsayt bozulmuş oldu.

(Görüntü: beIN Sports)

Bu durumda top Isla'ya rakipten gelmiş olduğu için hakem devam kararı verdi ve pozisyonun devamında gol oldu.

Hakem Ali Şansalan'ın kararı kurallar gereği doğru. Benzer bir pozisyon geçen sezon Beşiktaş-Antalyaspor maçında yaşanmış ve top Adriano'dan sektiği için ofsayt kararı çıkmamıştı.

(Beşiktaş-Antalyaspor maçında devam ettirilen pozisyon)