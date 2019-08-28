Fenerbahçe'nin gündemi Rizeli sol bek

Finansal Fair Play anlaşmasında 2.5 milyon euro ekside olan Galatasaray, Al-Nasr'a kiraladığı Maicon'u Suudi Arabistan kulübüne satmayı planlıyor.

Barcelona Yönetim Kurulu Üyesi Javier Bordas, Neymar'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bordas, "Görüşmelerimiz devam ediyor ve bence sona çok yakınız" dedi.

Bonservisi elinde olan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'ya en iyi teklifi yapan takım Fenerbahçe. Deneyimli futbolcu kısa süre içinde kararını verecek.

Ben Arfa'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak için teklif yaptı.

Ligde oynadığı 2 maçta sadece 1 puan alabilen Galatasaray, Kayseri deplasmanında çıkışa geçmek istiyor. Oyuncularıyla konuşan Fatih Terim, "Artık şampiyon gibi oynayın" dedi.

1 Beşiktaş Fernandes'le anlaştı Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan Manuel Fernandes'le yıllık 1.1 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

2 Kameni'nin sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe Kulübü, İspanya'ya takım aramaya giden Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.

3 Neymar Barcelona'ya dönüyor Barcelona Yönetim Kurulu Üyesi Javier Bordas, Neymar'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bordas, "Görüşmelerimiz devam ediyor ve bence sona çok yakınız" dedi.

4 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

5 Quaresma Kasımpaşa'yla anlaştı Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'yla el sıkıştı. 35 yaşındaki futbolcu yıllık 950 bin euro kazanacak.

6 Gol iptal olunca hayal kırıklığına uğradı Attığı golü tribünlere koşarak sevgilisiyle birlikte kutlayan Ludogorets futbolcusu Wanderson, sahaya geri döndüğünde golün ofsayt nedeniyle iptal edildiğini öğrendi.

7 G.Saray, Luyindama için Maicon'u satacak Finansal Fair Play anlaşmasında 2.5 milyon euro ekside olan Galatasaray, Al-Nasr'a kiraladığı Maicon'u Suudi Arabistan kulübüne satmayı planlıyor.

8 Ben Arfa'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den Bonservisi elinde olan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'ya en iyi teklifi yapan takım Fenerbahçe. Deneyimli futbolcu kısa süre içinde kararını verecek.

9 Fenerbahçe'nin gündemi Rizeli sol bek Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak için teklif yaptı.