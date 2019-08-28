Fenerbahçe'nin gündemi Rizeli sol bek

Transfer döneminin başından beri sol bek arayışı içinde olan Fenerbahçe'nin, Karadeniz ekibinin 26 yaşındaki futbolcusu Dario Melnjak'ı gündemine aldığı ifade edildi.
Roma'nın Sırp sol beki Kolarov'u transfer etmek için uzun süre mesai harcayan sarı-lacivertli ekip, başarılı olamayınca alternatiflere yönelmişti.
HIRVAT SOL BEKE TEKLİF YAPILDI
Milan forması giyen Laxalt ile Lazio'nun tecrübeli beki Rıza Durmisi için de teklif yapan Fenerbahçe aldığı olumsuz cevapların ardından rotayı Süper Lig'e çevirdi.
Rizespor'dan Vedat Muriç'i alan Kanarya, şimdi de Karadeniz ekibinden Hırvat sol beki istedi.
Geçtiğimiz sezona Slovenya Ligi ekiplerinden Domzale ile başlayan Melnjak, devre arasında Çaykur Rizespor'a geldi.
26 yaşındaki sol bek 2018-2019 sezonunda 41 maça çıkıp 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.