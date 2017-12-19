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Fenerbahçe'nin gündeminde 2 sol bek var

Fenerbahçe hem Ze Carlos hem de Mota'yla anlaştı. Aykut Kocaman'ın raporuna göre iki sol bekten biri kadroya katılacak.

Fenerbahçe'nin gündeminde 2 sol bek var
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Son 5 maçını kazanarak ligde Başakşehir'in ardından ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları başladı.

İKİ SOL BEK GÜNDEMDE

Hasan Ali ve İsmail Köybaşı'dan memnun olmayan Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için iki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertli yönetim Aykut Kocaman'ın son raporuna göre transferi bitirecek.

F.Bahçe'nin istediği Mota'nın şık hareketleri - İZLE

Sarı-lacivertlilerin anlaştığı ilk isim Zeca lakaplı Ze Carlos. 23 yaşındaki sol bek Santos forması giyiyor. Anlaşmaya varılan bir başka futbolcu ise yine Santos'tan Mota. Brezilyalı Mota, hücum yönünden daha iyi olduğu için transferde bir adım önde.

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